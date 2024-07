abrdn sur les législatives en France : notre seule certitude est l'incertitude

(AOF) - Réagissant aux résultats du premier tour des législatives en France, Alex Everett, investment manager chez abrdn souligne "notre seule certitude est l'incertitude". Ces résultats étant globalement conformes aux attentes, il s’attendait à ce que les marchés éprouvent un soulagement temporaire. "Le risque extrême d'une majorité de gauche semble écarté, ce qui dissipe les pires craintes des marchés concernant la dérégulation des dépenses", explique Alex Everett.

Ce dernier juge cependant que nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. "Le Rassemblement National (RN) a dépassé les attentes et pourrait encore obtenir les voix nécessaires au second tour pour avoir une majorité relative voire absolue. Les tractations intenses jusqu'à mardi soir mèneront probablement à des accords entre les partis de gauche et du centre pour tenter de contrecarrer cela", précise le gestionnaire d'actifs.

Pour abrdn, les OAT (obligations françaises) pourraient se resserrer légèrement par rapport aux Bunds (obligations allemandes), mais dans une mesure limitée, l'avenir de la France étant encore incertain et le risque politique élevé. La réduction du risque de contagion devrait par ailleurs soutenir les obligations souveraines européennes non françaises.