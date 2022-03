Abrdn signe encore une décollecte annuelle en 2021

(NEWSManagers.com) - Abrdn va un peu mieux mais doit encore faire ses preuves. Le groupe issu de la fusion en 2017 entre Aberdeen Asset Management et Standard Life a fait état d'une décollecte nette de 6,2 milliards de livres sterling (7,5 milliards d'euros) pour l'exercice 2021 comparée à une année 2020 où il avait encore souffert d'un exode de 29 milliards de livres. "2021 a été une année de remise à zéro" veut croire son directeur général depuis deux ans, Stephen Bird. Le dirigeant, à l'origine du changement de nom de l'ancien Standard Life Aberdeen et d'un repositionnement stratégique du groupe écossais, se réjouit d'une croissance des revenus annuels "pour la première fois depuis la fusion". Les revenus de gestion ont ainsi progressé de 6% à 1,5 milliard de livres tandis que le résultat d'exploitation ajusté progresse de 47% à 323 millions. Les actifs gérés et administrés sont en très légère hausse (+1%) à 542 milliards de livres fin décembre.

Le groupe n'a pas connu d'année de collecte nette positive depuis 2016 et se situe toujours en-dessous du niveau d'encours qu'il avait dans le sillage de la fusion. Cette opération lui avait fait perdre, après des mois de bataille, un énorme mandat de plus de 100 milliards de livres géré pour le compte de Lloyds Banking Group (LGB) et que celui-ci a retiré par tranches. Abrdn avait hérité de ces encours lors du rachat de la branche de gestion d'actifs de Scottish Widows, la filiale d'assurance vie de Lloyds. Mais le rapprochement avec Standard Life, un grand concurrent de Lloyds, a changé la donne.

Surtout, la décollecte ne concerne pas seulement ce mandat. En 2021, l'effet LBG est terminé et à zéro. Le groupe enregistre pourtant une décollecte de 7,6 milliards dans sa division "Investments" (hors monétaire) et de 2,1 milliards sur le segment Institutionnels et Wholesale (hors monétaire aussi). Le segment des particuliers et des conseillers en gestion enregistre par contre des souscriptions nettes positives qui ont plus que doublé à respectivement 600 millions et 3,9 milliards.

La franchise sur les actifs réels atteint 48 milliards de livres, en hausse de 25%. Les actifs de Tritax, une société immobilière logistique dont Abrdn avait acquis 60% en 2020 a vu ses encours grimper de 12% depuis l'opération pour atteindre 6,5 milliards.

Le groupe affichait un coefficient d'exploitation en amélioration avec un niveau de 79% à la fin de l'année contre 85% fin 2020. Le plan stratégique à trois ans vise un ratio de 70% pour 2023.

Dans son communiqué Abrdn précise avoir réalisé son objectif annualisé de synergies de 400 millions de livres issu de la fusion.

Il est en cours de rachat d'Interactive investor pour 1,49 milliard. "L'acquisition devrait avoir un effet relutif à deux chiffres sur le bénéfice d'abrdn seul au cours du premier exercice complet suivant la finalisation de l'opération", précise un communiqué.

Le groupe britannique a également fait l'acquisition de la plateforme d'analyse des investissements, Finimize et vendu Parmenion, une activité immobilière dans les pays nordiques, ainsi que deux sociétés de capital-investissement aux États-Unis. Le groupe s'est aussi retiré du marché indonésien.

Enfin, concernant la Russie, Stephen Bird a assuré que le groupe "n'investira pas en Russie et en Biélorussie dans un avenir prévisible". Il chiffre à environ 2 milliards de livres sterling les actifs de ses clients déjà investis dans ces deux pays mais précise avoir déjà réduit leurs positions.