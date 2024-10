Abrdn retire la Chine de son fonds actions émergentes

La société de gestion écossaise abrdn a retiré la Chine de l’univers d’investissement de son fonds actions émergentes, abrdn SICAV I - Emerging Markets Sustainable Equity Fund. Le fonds renommé abrdn SICAV I - Emerging Markets Ex China Equity Fund sera en outre axé désormais sur quatre thèmes clés que sont la consommation, la technologie, la transition verte et la relocalisation.

Cette nouvelle orientation « répond à la demande croissante d’investisseurs en recherche de solutions actives dans la gestion maîtrisée de leur exposition au marché chinois », explique la société de gestion.

Le fonds abrdn SICAV I - Emerging Markets Ex China Equity Fund sera géré par l’équipe de construction de portefeuille Emerging Markets ex-China : Nick Robinson et Devan Kaloo, basés à Londres, et Xin-Yao Ng, basé à Singapour. Ils seront soutenus par l’équipe élargie Global Emerging Markets Equity répartie sur cinq sites hors de Chine, de Sao Paulo à Singapour. Abrdn gère d’ores et déjà une stratégie EM (hors Chine) pour le marché US, depuis mars 2022. L’indice de référence sera remplacé par l’indice MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (USD).

« La Chine abrite d’excellentes entreprises et devrait dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale d’ici à 2035. Il ne s’agit donc pas d’un rejet du marché chinois », justifie Nick Robinson. « Nous reconnaissons cependant que certains investisseurs souhaitent plus de flexibilité dans leur approche vis-à-vis de la Chine », ajoute-t-il. « L’univers hors Chine offre également une diversification sectorielle car il comprend davantage de valeurs technologiques et financières au niveau de l’indice de référence pour les pays émergents », complète Nick Robinson.

Le fonds conservera sa classification article 8 SFDR et appliquera la liste d’exclusion de la Norges Bank Investment Management (NBIM). Le fonds s’engage, de plus, à détenir un minimum de 10?% d’investissements durables, une réduction par rapport à l’engagement actuel de 20?%. Cela découle de l'évolution vers un univers hors de Chine plus restreint.

Laurence Marchal