Abrdn rejoint une initiative sur la mesure du carbone des produits financiers

(NEWSManagers.com) - La société de gestion abrdn vient de rejoindre Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Cette initiative globale permet aux institutions financières de mesurer et publier les émissions de gaz à effet de serre engendrés par leurs prêts et investissements. « Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de réduire les émissions cumulées absolues afin d’atténuer les risques liés au changement climatique », a déclaré Nick Gaskell, analyste de durabilité chez abrdn.

Le PCAF compte 345 institutions financières comme signataires. Elles travaillent ensemble afin d’élaborer un standard mondial de comptabilité et de publication des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur financier.

La mission de PCAF comprend également l’alignement du secteur financier aux objectifs des Accords de Paris, en favorisant la transparence et la prise de responsabilité dans la publication des informations sur les émissions.