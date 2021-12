abrdn rejoint une association d'experts des marchés émergents

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique abrdn a rejoint la Emerging Market Investors Alliance (EMIA), une association qui réunit des investisseurs, des émetteurs et des experts des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des marchés émergents. Cette association a notamment pour but de travailler avec les investisseurs institutionnels pour promouvoir les meilleures pratiques ESG au sein des gouvernements et sociétés cotées des pays émergents. L'EMIA recense plus de 3.000 membres.