Abrdn nomme un nouveau directeur financier

- Abrdn a annoncé ce 27 juillet la nomination de Jason Windsor en tant que directeur financier. Il rejoindra la société de gestion à partir de fin octobre, après l’approbation règlementaire.Jason Windsor arrive de Persimmon plc, une société britannique du secteur de la construction immobilière, où il occupait le poste de directeur financier depuis 2022. Auparavant, il était directeur financier du groupe Aviva entre 2019 et 2022. Il a travaillé au sein de l’assureur britannique depuis 2013, d’abord en tant que directeur d’Aviva Investors, la filiale de gestion d’actifs, avant d’être promu au poste de directeur de stratégie du groupe en 2010. Il a ensuite été nommé directeur des investissements et des capitaux en 2014. Avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction chez Morgan Stanley entre 1995 et 2010, dont celui de managing director au sein de la division de la banque d’investissement, chargé du conseil aux clients du secteur financier. A lire aussi: Abrdn démarre son programme de rachat d’actions Le nouveau directeur financier percevra un salaire de base de 675.000 livres sterling par an, ainsi qu’une allocation retraite équivalente à 18% de son salaire. Il aura également droit à un bonus annuel pouvant atteindre jusqu’à 150% de son salaire, en fonction de sa performance (avec 50% de tout bonus gagné différé sous forme d’actions abrdn pendant trois ans, qui seront libérées en trois tranches égales annuelles). Il sera également tenu de constituer une participation en actions équivalente à 225% de son salaire de base. Il recevra des attributions pour compenser la rémunération qu’il abandonne en quittant son employeur actuel.Au 31 décembre 2022, Abrdn gérait et administrait un total de 500 milliards de livres sterling d’encours. A lire aussi: Abrdn quitte le marché indien de la gestion d’actifs

Tuba Raqshan