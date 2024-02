abrdn : les perspectives de l'économie britannique sont finement équilibrées

"Mais si, comme nous le prévoyons, l'inflation chute fortement d'ici le milieu de l'année, cela donnera le feu vert pour commencer à réduire les taux d'intérêt. Et compte tenu de la faiblesse de la croissance, lorsque les baisses commenceront, elles seront probablement assez rapides ", conclut l'économiste.

La réindexation de nombreux prix et salaires en avril sera donc un indicateur clé pour les taux d'intérêt. "Si la pression inflationniste s'accélère de nouveau, la politique devra rester restrictive plus longtemps", prévient Luke Bartholomew.

(AOF) - Si Luke Bartholomew, économiste chez abrdn, n’est pas surpris par la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir ses taux directeurs, il juge que la division tripartite des votes montre bien à quel point les perspectives de l'économie britannique sont finement équilibrées à l'heure actuelle. Selon le gestionnaire d’actifs, il "est clair que la plupart des membres du comité de politique monétaire pensent toujours que les risques d'inflation sont orientés à la hausse, et veulent donc s'opposer aux spéculations du marché sur une réduction imminente des taux d'intérêt".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.