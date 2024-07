abrdn : la BCE a continué à souligner sa dépendance à l'égard des données

abrdn continue à penser qu'une réduction en septembre est plus que probable. Toutefois, prévient Felix Feather, des surprises à la hausse concernant les données sur l'inflation pour juillet et août ou les données sur les salaires du deuxième trimestre pourraient faire dérailler cette réduction.

(AOF) - Réagissant à la décision de jeudi de la BCE de ne pas modifier ses taux, Felix Feather, économiste d’abrdn indique qu’elle " est conforme au marché, au consensus et à nos propres attentes ". Selon lui, cette décision reflète la réticence de la BCE à prolonger son cycle de réduction actuel jusqu'à ce qu'elle ait connaissance de nouvelles données encourageantes. Il fait observer que la banque centrale a continué à souligner sa dépendance à l'égard des données et qu'elle " ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière ".

