abrdn: Christine Duboÿs nommée responsable du bureau français

(AOF) - abrdn Investments a annoncé la nomination de Christine Duboÿs en tant que responsable du bureau français ("branch manager – France"), en parallèle de son rôle actuel de head of Distribution – France, Belgium & Luxembourg. A la tête d’un bureau composé d’une trentaine de personnes, elle aura la charge de renforcer la présence et le rayonnement des activités du gestionnaire d'actifs en France.

Basée à Paris, Christine Duboÿs a rejoint le groupe en 2009 lors de l'acquisition de la partie gestion d'actifs de Credit Suisse Asset Management par abrdn. Elle continue d'être rattachée à Rik Brouwer, head of distribution - EMEA & LATAM et reportera également à Victoria Brown, head of Europe.

En sus des activités de distribution, le bureau parisien d'abrdn détient deux expertises d'investissement dans les marchés privés : l'immobilier et l'infrastructure. L'équipe immobilière est composée de 4 Fund Managers, qui gèrent plusieurs fonds et mandats pan-européens totalisant environ 1 milliard d'euros d'encours, ainsi que d'une équipe de 7 experts spécialisés en acquisitions et asset management, supervisant un patrimoine immobilier français de plus d'1 milliard d'euros .

L'équipe Infrastructure est composée de 5 spécialistes, gérant plusieurs mandats pan-européens pour un encours total de quelque 2 milliards d'euros et une activité investissement centrée sur les actifs d'infrastructure concessive et mid-market.

L'équipe de Distribution quant à elle continue d'enregistrer une dynamique de collecte positive: les actifs sous gestion du bureau de Paris s'élèvent à 4 milliards d'euros.