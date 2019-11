« Aboard the Rafale », la nouvelle application

ludo-pédagogique de Dassault Aviation

Saint-Cloud, France, le 07 novembre 2019 - Avec sa nouvelle application « Aboard the Rafale », Dassault Aviation propose de mieux comprendre les grands principes de vol d'un avion.

Cette application ludo-pédagogique présente des phases théoriques qui permettent de découvrir, à travers une série d'animations simples, les effets conjugués des forces que subit un avion pendant son vol.

Après chaque phase explicative, « Aboard the Rafale » propose également de prendre les commandes du fleuron des avions de combat Dassault Aviation. Chaque utilisateur pourra tester sa maîtrise de l'appareil en passant au centre de cibles virtuelles sur chacun des 5 parcours à la difficulté croissante, et prendre part à une mission de ravitaillement en vol « buddy-buddy ».

Pleinement compatible avec les casques de réalité virtuelle Oculus Rift, « Aboard the Rafale » permet aux possesseurs d'un tel équipement de profiter d'une expérience encore plus immersive, à 360° !

L'application « Aboard the Rafale » est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit à l'adresse suivante :

https://www.dassault-aviation.com/fr/passion/espace-decouverte/realite-virtuelle-aboard-the-rafale/

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2018, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 5,1 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 500 collaborateurs.

dassault-aviation.com

