ABN Amro: remboursement d'obligations super subordonnées AT1 information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 11:33









(Zonebourse.com) - ABN Amro a annoncé lundi qu'il allait procéder au remboursement de la totalité de ses obligations super subordonnées perpétuelles 'Additional Tier 1' (AT1) en circulation pour un montant de l'ordre d'un milliard de dollars.



Le groupe bancaire néerlandais indique qu'il prévoit de racheter ces titres émis en juin 2020 et affichant un taux de 4,375% en date du 22 septembre, selon un communiqué diffusé dans la matinée.







