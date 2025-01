ABN Amro: propose Marguerite Bérard comme prochaine DG information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé son intention de proposer Marguerite Bérard comme nouvelle directrice générale. Cette nomination est soumise à l'approbation des autorités de régulation.



Un accord a déjà été conclu avec Marguerite Bérard en vue de sa nomination au poste de directrice générale à compter du 23 avril 2025.



Marguerite Bérard a été responsable de la Banque commerciale et de détail en France chez BNP Paribas et membre du Comité exécutif de janvier 2019 à mars 2024.



Auparavant, elle a siégé au directoire du groupe BPCE (Banques Populaires, Caisses d'Epargne, Natixis) entre 2016 et 2018, où elle était en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et de la conformité.



Marguerite Bérard sera présentée à l'assemblée générale des actionnaires d'ABN AMRO le 23 avril 2025.





