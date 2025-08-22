ABN Amro: plus de 45% du programme de rachat d'actions exécuté
Avec ces acquisitions de titres, l'établissement financier a désormais consacré plus de 113,2 millions d'euros à son plan de rachat d'actions de 250 millions d'euros officialisé le 6 août dernier, soit un peu plus de 45% du montant visé.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action ABN Amro avançait de 0,4% suite à cette annonce, à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice AEX, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à près de 74%.
