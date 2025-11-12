ABN Amro: Le bénéfice dépasse les attentes au T3, acquiert NIBC Bank

Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye

ABN Amro a affiché mercredi un bénéfice net dépassant les attentes du marché au troisième trimestre et a annoncé l'acquisition de la banque commerciale nationale NIBC Bank auprès de la société de capital-investissement Blackstone.

La banque néerlandaise a fait état d'un bénéfice net en baisse de 11% par rapport à l'année précédente pour atteindre 617 millions d'euros, alors que les analystes attendaient en moyenne 589 millions d'euros.

ABN Amro a également déclaré viser des dépenses de 5,4 à 5,5 milliards d'euros en 2025, contre 5,56 milliards prévus par le marché.

La banque a annoncé l'acquisition de NIBC Bank, pour un prix estimé à 960 millions d'euros et qui devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année prochaine.

Cette opération devrait améliorer la rentabilité d'ABN Amro et générer un rendement du capital investi d'environ 18%, selon la banque.

"En ce qui concerne l'acquisition de NIBC, nous avons réévalué notre stratégie de marque hypothécaire (et) décidé de nous concentrer sur nos marques hypothécaires principales, ABN AMRO et Florius, et d'abandonner la marque Moneyou", a déclaré Marguerite Bérard, directrice générale, dans un communiqué.

Les coûts d'ABN Amro ont été plus élevés que prévu au cours du trimestre, en partie en raison de l'intégration du personnel de la banque allemande Hauck Aufhäuser Lampe, acquise au début de l'année.

(Rédigé par Mateusz Rabiega ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)