"Dans l'ensemble, les commentaires ont été prudents et aucune image claire n'a été fournie lorsqu'on a demandé l'équivalence de la récente hausse des rendements en termes de hausses des taux d'intérêt de la Fed. À la suite de la réunion, les actions se sont négociées à la hausse et les rendements ont baissé.", conclut Christophe Boucher.

"Toutefois, cette tendance "dovish" n'était pas si claire, car aucune orientation future n'a été fournie et M. Powell n'a pas explicitement exclu une nouvelle hausse des taux d'intérêt. De plus, comme Lagarde la semaine dernière, Powell a précisé qu'aucune réduction de taux n'avait été discutée. Il est clair que les banquiers centraux ne veulent pas que le marché anticipe des baisses de taux trop rapidement", poursuit le directeur des investissements.

(AOF) - Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, a livré ses commentaires sur la décision de politique de la Fed. "Comme prévu, la Fed a maintenu ses taux inchangés. Cette décision a été votée à l'unanimité. La réunion a été interprétée comme "dovish" par le marché, Powell soulignant que la Fed agirait "très prudemment" et que le diagramme à points pourrait ne plus refléter la pensée actuelle des gouverneurs", explique t-il.

ABN Amro IS : "Powell n'a pas explicitement exclu une nouvelle hausse des taux d'intérêt"

