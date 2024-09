ABN Amro IS nomme Laurianne Melec au poste de COO

(AOF) - ABN Amro Investment Solutions a nommé Laurianne Melec au poste de chief operating officer (COO). Elle sera membre du comité exécutif et assurera la continuité opérationnelle, la promotion de l'innovation tout en veillant à ce que le gestionnaire d'actifs continue de fournir des services de qualité à ses parties prenantes. Laurianne Melec possède de plus de dix ans d’expérience au sein d'ABN Amro Investment Solutions. Elle a occupé plusieurs postes clés depuis et a notamment été nommée head of organization and innovation en septembre 2023.

À ce titre, elle a joué un rôle déterminant dans l'automatisation des process, le soutien apporté à la croissance de l'entreprise et la gestion de l'innovation.