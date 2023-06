ABN Amro IS : " les pressions sur les prix s'atténuent dans le secteur des biens et des services "

" Après que l'économie de la zone euro a plongé dans une récession technique au premier trimestre, les indicateurs avancés pointent dans la même direction et confirment le ralentissement économique général ", affirme Christophe Boucher.

Le cycle de hausse agressif passé (et actuel) de la BCE commence à se répercuter sur un secteur qui, pendant des mois, a maintenu l'indice PMI en croissance.

" En outre, la croissance de l'emploi dans le secteur des services a atteint son point le plus bas depuis mars ", précise t-il.

(AOF) - L'indice PMI de la zone euro a surpris à la baisse et s'est approché du seuil de stagnation, atteignant 50,3 alors qu'il était attendu à 52,5. Le ralentissement est généralement mené par le secteur manufacturier, mais le secteur des services a commencé à montrer des signes de faiblesse, bien qu'il reste en territoire d'expansion. Sur ce sujet, Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, explique que " la bonne nouvelle pour la BCE est que les pressions sur les prix s'atténuent à la fois dans le secteur des biens et dans celui des services ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.