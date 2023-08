ABN Amro IS : " les marchés ont considéré le discours de Powell comme légèrement hawkish "

" Les marchés ont considéré ce discours comme légèrement hawkish dans un contexte de hausse significative des rendements réels aux États-Unis au cours des dernières semaines. À la suite de ce discours, le dollar et le rendement à deux ans ont augmenté ", souligne Christophe Boucher.

La Fed reste dépendante des données et pourrait augmenter encore les taux si nécessaire.

(AOF) - Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions a livré ses commentaires suite au discours de Jerome Powell à Jackson Hole. Selon lui, " le président de la Fed a prononcé un discours sans annonce ni signal particulier, sans surprise. Le discours était similaire au compte-rendu de la dernière réunion ". Jerome Powell a partagé quatre messages : aucune promesse dans un sens ou dans l'autre, un engagement ferme en faveur de l'objectif d'inflation de 2%, une approche prudente, des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.