ABN Amro IS : "la tendance des services est à la baisse depuis le début de l'année 2024".

(AOF) - L'indice PMI américain, tant pour l'industrie que pour les services, a été inférieur aux attentes et a baissé par rapport au mois dernier. La tendance des services est à la baisse depuis le début de l'année 2024. Cela devrait rassurer la Fed, car l'inflation induite par les services a été jusqu'à présent la partie la plus sensible. Malgré la baisse inattendue du secteur manufacturier, ces PMI d'environ 50 suggèrent toujours une économie plus équilibrée et ne remettent pas en question le scénario de non-atterrissage", explique Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro IS.

Dernièrement, la persistance de l'inflation et la résistance de l'activité ont conduit la Fed à durcir sa position et les marchés à réévaluer leurs prévisions de réduction pour cette année.

"Il est évident qu'une surprise à la baisse ne change pas la donne à cet égard. Il a fallu à la Fed trois publications d'un indice des prix à la consommation élevé pour être convaincue que l'inflation ne se rapprochait pas durablement de l'objectif de 2"%", fait savoir Christophe Boucher.

"Ces chiffres suggèrent que la Fed n'a pas besoin d'augmenter ses taux pour limiter l'activité et qu'une réduction reste possible avant la fin de l'année", conclut-il.