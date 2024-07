"Ce rapport ne devrait pas changer grand-chose au discours prudent de la Fed, car d'autres données clés sont attendues avant la réunion de juillet. Dans l'ensemble, le rapport devrait répondre aux attentes et en aucun cas précipiter une baisse des taux d'intérêt de la Fed. La réaction du marché reste donc modérée, la probabilité d'une baisse en septembre a légèrement augmenté et les rendements obligataires ont légèrement baissé ", explique Christophe Boucher.

À cet égard, les nouveaux chiffres du rapport sur l'emploi attendus cette semaine donneront plus de visibilité à la Fed.

(AOF) - "L'ISM manufacturier s'est encore contracté et est resté inférieur aux attentes. Les détails donnent une vision moins pessimiste, car la baisse est largement due à l'indice des prix. C'est une bonne nouvelle pour la Fed et cela devrait renforcer les arguments en faveur d'une ou plusieurs baisses de taux cette année. Le sous-indice décevant de l'emploi contraste avec l'excellent rapport sur l'emploi en mai", commente Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, au sujet de l'indice ISM aux Etats-Unis en juin.

ABN Amro IS : "la probabilité d'une baisse par la Fed en septembre a légèrement augmenté"

