"La BCE a semblé suivre les traces des réunions précédentes, toujours "dépendante des données" et très vigilante malgré la désinflation. Le message était moins clair que lors de la conférence de presse de la Fed, mais il suggère que la BCE pourrait ne pas être la première banque centrale à réduire ses taux en 2024.", souligne Christophe Boucher.

(AOF) - Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions a livré son analyse sur la décision de politique monétaire de la BCE qui a laissé ses taux inchangés. Selon lui, "contrairement au signal d'un pivot donné par la Fed, Mme Lagarde a exclu toute baisse des taux. Toutefois, de légers changements dans la formulation de l'évaluation de l'inflation prouvent que la BCE est plus confiante dans les perspectives de désinflation". "élevé" a remplacé "fort" dans le communiqué de décision de politique monétaire, explique-t-il.

ABN Amro IS : "la BCE est plus confiante dans les perspectives de désinflation"

