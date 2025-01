"Nous ne croyons pas à un scénario où l'euro pourrait se déprécier en dessous de la parité. Le cycle de baisse des taux de la BCE et l'agenda politique de Trump sont déjà intégrés dans la valeur de l'euro", conclut Christophe Boucher.

La banque centrale doit se détourner de sa focalisation excessive sur l'inflation des services, d'autant plus que la récente hausse des taux longs en Europe pourrait peser davantage sur le secteur manufacturier.

Toutefois, le secteur manufacturier semble avoir atteint son niveau le plus bas au cours des derniers mois, ce qui laisse penser que le pire est peut-être derrière nous.

"L'indice PMI composite a surpris à la hausse dans la zone euro et est revenu en zone d'expansion. Le secteur des services reste globalement stable, tandis que le secteur manufacturier s'améliore. Bien que l'activité soit toujours principalement tirée par les services, l'écart entre les deux secteurs s'est légèrement réduit. Cela est dû à l'amélioration de l'activité manufacturière en Allemagne, bien que le secteur reste fortement dégradé dans l'ensemble", a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, à la suite de la publication des indices PMI de janvier 2025 pour la zone euro.

(AOF) - En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en janvier contre un consensus de 49,7 a indiqué S&P Global. Il était de 49,6 en décembre. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,6 à 51,4 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,4.

ABN Amro IS : "la BCE doit se détourner de sa focalisation excessive sur l'inflation des services"

