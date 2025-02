"Selon nous, les risques à la hausse pesant sur l'inflation s'estompent et la BCE doit maintenant normaliser rapidement sa politique monétaire pour soutenir la reprise du secteur manufacturier. Les marchés n'ont pas modifié leurs anticipations de baisses des taux de la BCE. Les rendements obligataires allemands ont baissé en raison de la morosité de l'indice PMI français", conclut Christophe Boucher.

La principale préoccupation de ce rapport vient de la composante prix : les prix des intrants et des extrants montrent des signes d'accélération.

À ce stade, la dynamique positive des PMI de la zone euro semble dépendre plus que tout du résultat des élections allemandes.

(AOF) - "L'indice PMI composite a légèrement surpris à la baisse, le secteur des services s'approchant du seuil de 50 alors que le secteur manufacturier s'améliorait. Il semble que l'écart entre le secteur manufacturier et le secteur des services se réduise. La reprise dans le secteur manufacturier a été tirée par l'Allemagne, où l'optimisme dans ce secteur s'améliore à l'approche des élections allemandes", a fait savoir Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, concernant l'indice PMI en zone euro publié ce vendredi.

ABN Amro IS : "La BCE doit maintenant normaliser rapidement sa politique monétaire"

