Plus généralement, l'incertitude demeure élevée en raison des revirements politiques de l'administration Trump, mais les fondamentaux économiques semblent encore solides pour le moment.

Si les droits de douane représentent un risque inflationniste, celui-ci devrait être temporaire et largement indépendant de la politique monétaire de la Fed.

Bien que l'augmentation soit relativement modeste, elle peut susciter des inquiétudes sur un marché très sensible à l'inflation, surtout après les récentes annonces de Trump concernant les droits de douane.

Compte tenu des différences de sensibilité des taux entre les services et les produits manufacturés, cela peut remettre en question la nécessité pour la Fed de maintenir les taux à ces niveaux, ajoute-t-il.

(AOF) - " L'inflation (PCE) globale est restée inchangée à 2,5 %. La surprise négative est venue de l'inflation sous-jacente, qui a accéléré à 2,8 %. La hausse de l'inflation sous-jacente cache deux réalités différentes : les biens durables sont en déflation, tandis que l'inflation des services augmente et avoisine les 2,5 % ", commente Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

ABN Amro IS : l'économie américaine reste loin d'un scénario de stagflation

