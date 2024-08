ABN Amro IS : "Jerome Powell s'est montré dovish lors de la réunion"

(AOF) - Comme prévu, la Fed a laissé les taux inchangés entre 5,25 % et 5,5 %. Jay Powell a clairement laissé la porte ouverte à une baisse des taux en septembre, en fonction des données à venir. D'ici la réunion de septembre, deux autres rapports sur l'inflation et le marché du travail seront dévoilés, et on peut s'attendre à des précisions sur la future politique de la Fed à Jackson Hole.

"Que ce soit sur le marché du travail ou sur l'économie en général, Powell a répété que nous étions dans une phase de normalisation, et que la prochaine étape logique était donc de normaliser les taux d'intérêt", explique Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

M. Powell semble avoir une forte conviction sur l'atterrissage en douceur. Il voit un assouplissement progressif du marché du travail plutôt qu'un effondrement.

"Deux questions demeurent cependant : que se passera-t-il après la première baisse des taux, s'agit-il du début d'un cycle de baisse et jusqu'où la Fed baissera-t-elle ses taux, étant donné que le taux neutre sera probablement plus élevé que les années précédentes ?", signale Christophe Boucher

"Au final, Powell s'est montré dovish lors de la réunion, ce qui n'a guère entamé les prix du marché, déjà bien ancrés sur une baisse en septembre, mais a déclenché une hausse de près de 1,6 % de l'indice S&P 500", conclut l'analyste.