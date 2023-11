Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: hausse du bénéfice net de 2% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - ABN Amro annonce un bénéfice net de 759 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt, et supérieur aux attentes.



Dans le même temps, le revenu net d'intérêts a progressé de 20%, à 1533 ME, le revenu d'exploitation a progressé de 2%, à 2211 ME, tandis que le bénéfice d'exploitation gagne 8%, à 983 ME.



ABN Amro publie ainsi un BPA trimestriel de 0,85 euro, contre 0,8 euro douze mois plus tôt.



“Au troisième trimestre, nous avons une fois de plus réalisé un solide résultat financier avec un revenu net d'intérêts (NII) toujours élevé par rapport à l'année dernière, soutenus par d'autres revenus élevés et les libérations pour dépréciation', commente Robert Swaak, directeur général, qui précise que l'impact du ralentissement économique sur le portefeuille de prêts est jusqu'à présent limité.





