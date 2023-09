Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: Ferdinand Vaandrager nommé directeur financier information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - ABN Amro a annoncé mardi qu'il avait l'intention de nommer Ferdinand Vaandrager au poste de directeur financier après que celui-ci eut assuré le poste à titre intérimaire depuis le 1er mai dernier.



Agé de 53 ans, ce banquier d'affaires passé par Royal Bank of Scotland et Citigroup a été nommé pour un mandat de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'en 2027.



Vaandrager, qui occupait le poste de responsable des relations investisseurs chez ABN Amro depuis 2020, avait remplacé en mai dernier Lars Kramer au poste de directeur financier, à titre intérimaire.



Sa nomination doit encore être validée par la Banque centrale européenne (BCE).





