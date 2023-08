Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ABN Amro: départ de la directrice des risques en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - ABN Amro annonce que sa directrice des risques (CRO) Tanja Cuppen a informé son conseil de surveillance qu'elle ne sera pas disponible pour un troisième mandat à ce poste, qu'elle quittera donc à la fin de son deuxième mandat, prévu lors de l'AG d'avril 2024.



Tanja Cuppen a rejoint la banque néerlandaise en octobre 2017 en tant que CRO, puis a été reconduite dans ses fonctions en avril 2021 pour une nouvelle période de trois ans. Le conseil de surveillance a entamé la recherche d'un successeur.





Valeurs associées ABN AMRO DR Euronext Amsterdam +0.75%