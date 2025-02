ABN Amro: bénéfice net trimestriel en baisse de 27% information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - ABN Amro fait savoir que ses revenus nets d'intérêts ont atteint 1668 ME au titre du 4e trimestre, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt (1504 ME). Les commissions ont également augmenté de 11%, à 500 ME.



Le groupe bancaire néerlandais fait part d'un résultat d'exploitation trimestriel en hausse de 10%, à 2240 ME mais laisse apparaître un bénéfice net part du groupe de 397 ME (vs 545 ME un an plus tôt), soit en baisse de 27%, avec un BPA de 0,43 euro, contre 0,6 euro précédemment. Le groupe a en effet vu ses dépenses opérationnelles progresser de 10% pour atteindre 1614 ME.



Enfin, le ratio CET1 (Bâle 3) ressort à 14,5% (14% avec Bâle 4).



Sur l'ensemble de l'exercice, ABN Amro enregistre un bénéfice net part du groupe de 2403 ME, en repli de 11%, avec un BPA de 2,72 euros (vs 2,99 euros précédemment).



'ABN Amro a enregistré un nouveau résultat solide pour l'année entière, avec un bénéfice net de 2,4 milliards d'euros pour 2024 et un rendement des capitaux propres de plus de 10 %', met en avant Robert Swaak, le CEO de ABN Amro Bank.



Le responsable souligne notamment la croissance des revenus nets d'intérêts et des revenus des commissions.





Valeurs associées ABN AMRO DR 17,82 EUR Euronext Amsterdam +7,90%