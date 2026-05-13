ABN Amro bat le consensus au 1er trimestre et grimpe en Bourse

(Zonebourse.com) - La banque néerlandaise ABN Amro a fait état mercredi d'une progression plus forte que prévu de ses bénéfices au premier trimestre grâce à la poursuite de ses réductions de coûts, une dynamique favorable qui la conduit à revoir à la baisse sa prévision de dépenses opérationnelles pour 2026.

Suite à cette publication, l'action prenait plus de 8% dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam, signant de loin la plus forte hausse de l'indice vedette des valeurs néerlandaises, l'AEX 25. Le titre affiche également la deuxième performance de l'indice STOXX Europe 600.

Le groupe financier a indiqué ce matin que son résultat d'exploitation s'était élevé à près de 2,29 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 7% par rapport aux 2,15 milliards dégagés sur la même période en 2025, alors que les analystes l'attendaient à 2,28 milliards d'euros.

Son bénéfice net s'est quant à lui accru de 12% pour atteindre 693 millions d'euros, un chiffre là encore supérieur au consensus qui visait 569 millions.

ABN Amro a également fait état d'un produit net d'intérêts en hausse de 5% à 1,64 milliard d'euros au premier trimestre, au-dessus du consensus de 1,61 milliard, et d'un rendement des fonds propres de 10,7% contre 9,9% un an auparavant. Les analystes attendaient ce dernier à seulement 8,9%.

Objectifs 2028 confirmés

Dans son communiqué, la banque explique avoir profité de la bonne résistance de l'économie des Pays-Bas, ce qui s'est traduit par une hausse des prêts immobiliers et une augmentation de ses commissions, en dépit de l'impact du conflit au Moyen-Orient.

Surtout, ses dépenses opérationnelles ont été réduites de 2%, à 1,28 milliard d'euros contre 1,31 milliard au premier trimestre 2025, notamment sous l'effet de réductions d'effectifs.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, ABN dit désormais tabler sur des coûts opérationnels de l'ordre de 5,5 milliards d'euros, au lieu de six milliards précédemment.

Sa directrice générale, Marguerite Bérard, a souligné que ces performances plaçaient le groupe en bonne position pour atteindre ses objectifs à horizon 2028.

"Ils reflètent aussi notre discipline dans la mise en place de nos priorités stratégiques, croissance rentable, remise à plat de notre base de coûts et optimisation de l'allocation du capital", a-t-elle déclaré.

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