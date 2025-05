ABN Amro: baisse de 8% du bénéfice net pdg au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - ABN Amro fait savoir que ses revenus nets d'intérêts ont atteint 1560 ME au titre du 1er trimestre 2025, en repli de 1,8% par rapport à la même période un an plus tôt (1589 ME). Dans le même temps, ses commissions ont augmenté de 8 %, à 507 ME.



Le groupe bancaire néerlandais fait part d'un résultat d'exploitation trimestriel en repli de 2 %, à 2145 ME. Le bénéfice net part du groupe recule quant à lui de 8% pour atteindre 619 ME, un chiffre qui reste toutefois supérieur aux attentes. ABN Amro a notamment dû composer avec une hausse de 4% de ses dépenses opérationnelles, à 1309 ME.



Le BPA ressort à 0,69 euro, contre 0,76 euro au T1 2024.



Enfin, le ratio CET1 (Bâle 3) ressort à 14,7%.



Marguerite Bérard, nouvelle CEO de ABN AMRO Bank N.V. a indiqué que la priorité au cours de la période à venir sera de conduire une revue stratégique des activités, tout en nous appuyant sur nos bases solides et nos positions fortes sur le marché.



' Nous nous concentrerons sur l'amélioration de notre rentabilité, l'optimisation de notre position en capital, l'ajustement de notre structure de coûts et la réalisation d'une croissance significative. Les conclusions de cette revue seront présentées lors d'une journée investisseurs en novembre de cette année ' a-t-elle conclu.







Valeurs associées ABN AMRO DR 20,7500 EUR Euronext Amsterdam +5,06%