ABN Amro achève son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 09:18
La banque néerlandaise précise que les titres ainsi acquis ont vocation à être annulés et que NLFI, en tant qu'actionnaire principal d'ABN Amro, a participé à ce programme de rachat d'actions à hauteur de 30,5%.
Depuis son dernier point sur la mise en oeuvre de ce programme, le 5 septembre, ABN Amro indique avoir racheté 1 447 302 titres à un prix moyen de 25,33 EUR, représentant un montant déboursé de plus de 36,6 MEUR.
Valeurs associées
|25,4500 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,43%
