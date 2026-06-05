ABM Industries en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

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5 juin - ** L'action d'ABM Industries ABM.N , fournisseur de solutions intégrées pour les installations et la mobilité, progresse d'environ 2 % à 40,5 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la forte croissance des divisions Solutions techniques et Aviation

** Le directeur général Scott Salmirs affirme que les investissements dans la croissance organique et les acquisitions, associés à un carnet de commandes bien rempli et à des conditions favorables sur les marchés finaux, placent l'entreprise en bonne position pour un second semestre solide ** ABM annonce un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur à la moyenne des estimationsdes analystes de 2,21 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** L'entreprise affiche un bénéfice ajusté de 90 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 87 cents par action

** ABM annonce un dividende trimestriel en espèces de 29 cents, payable le 3 août

** La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 se situant dans la fourchette haute de 4 % à 5 %

** Le cours cible médian des huit courtiers couvrant le titre est de 50 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 6 % depuis le début de l'année