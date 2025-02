ABL Diagnostics sera présente à la conférence investisseurs du Biomed Forum AllInvest Securities

Woippy, le 3 février 2024 à 10h30



ABL Diagnostics annonce sa participation à l’édition 2025 du Biomed Forum organisé par AllInvest Securities.

Cette conférence se tiendra le 4 février 2025 à Paris. Elle est dédiée au secteur de la santé qui permet la rencontre entre biotech ou medtech et investisseurs institutionnels.

Ce sera l'occasion pour ABL Diagnostics de rencontrer des investisseurs et de faire le point sur les dernières avancées de la Société.

A propos de ABL Diagnostics

ABL Diagnostics est spécialisée dans le développement de logiciels de collecte et de traitement des bases de données médicales, de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses (SIDA, hépatites virales et tuberculose) et d'aide à la décision à destination des médecins et des infirmières, des laboratoires de virologie et de microbiologie et des chercheurs s´occupant de patients atteints de maladies chroniques et complexes. ABL DIAGNOSTICS est cotée sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6.



Contact

ABL Diagnostics

info@abldiagnostics.com

Dr Chalom Sayada, CEO et fondateur d’ABL SA, Directeur ABLD

Tel : + 33 (0)7 83 64 68 50