ABL Diagnostics renforce l’intégration de son écosystème logiciel avec Pro Santé Connect et consolide son positionnement technologique international

Woippy, le 31 mars à 18 heures – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – “ABLD”), société innovante spécialisée dans la microbiologie et le séquençage de pathogènes annonce une évolution stratégique avec l’intégration de ses solutions d’analyse bio-informatique au service national français d’authentification Pro Santé Connect (PSC), le fournisseur d’identité du secteur sanitaire fondé sur le standard OpenID Connect.



Cette évolution s’inscrit dans la continuité du développement de NADIS, logiciel de gestion des patients des services de maladies infectieuses, déjà raccordé à Pro Santé Connect conformément au référentiel PSC qui encadre les niveaux d’exigence en matière d’identification et d’accès sécurisé.



« NADIS bénéficie déjà pleinement de l’authentification sécurisée via Pro Santé Connect. Étendre cette logique à nos autres solutions logicielles consolide l’homogénéité et la robustesse de notre infrastructure numérique, facilitant l’usage quotidien pour les professionnels et renforçant la sécurité à chaque étape du parcours numérique » a indiqué Mohamed Errafyqy, Head of Customer Experience & Service Excellence et DPO de la Société.