Macron reçoit la nouvelle Première ministre du Québec

Le président français Emmanuel Macron et la première ministre du Québec, Christine Fréchette, à son arrivée au palais de l'Élysée à Paris, le 18 mai 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Emmanuel Macron a reçu lundi à l'Elysée la nouvelle Première ministre du Québec, Christine Fréchette, à l'occasion de sa première visite en France, pour renforcer la coopération notamment dans l'aéronautique et les minerais critiques.

"Le Québec et la France sont unis par bien plus qu'une langue: une histoire partagée, une proximité de cœur et des ambitions économiques fortes", a dit le président français sur le réseau X après leur entretien.

"Nous voulons donner un nouvel élan à cette relation singulière, en approfondissant notre coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'intelligence artificielle, le quantique, l'aéronautique, les transports et les minerais critiques. Ensemble, faisons de cette relation unique une force d’avenir."

Christine Fréchette a souligné sur la même plateforme que le Québec était "un allié fiable de la France dans ses ambitions économiques, notamment dans les secteurs de la défense, de la cybersécurité, de l'énergie et de l'intelligence artificielle". "Nous avons toute l'expertise nécessaire pour développer des partenariats bénéfiques avec les industries françaises", a-t-elle insisté.

L'ancienne ministre québecoise de l'Economie a pris la tête du gouvernement de la province francophone il y a un mois après avoir remporté la course à la direction du parti de centre-droit au pouvoir, la Coalition Avenir Québec.

Selon l'Elysée, la rencontre de lundi a aussi été "l'occasion de rappeler l'engagement commun de la France et du Québec en faveur de la promotion de la langue française, de la Francophonie et de la diversité culturelle".

Avec ses neuf millions d'habitants, le Québec a un statut particulier de "nation" au Canada en raison de sa langue, sa culture et ses institutions.