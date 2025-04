ABL Diagnostics produira et commercialisera via une licence mondiale exclusive le test innovant HPV RNA-Seq développé par l’Institut Pasteur

Le transcriptome HPV : un biomarqueur innovant pour la détection, le génotypage et le dépistage des lésions précancéreuses liées aux HPV.





Woippy, France – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – ABLD, la « Société »), leader coté sur Euronext dans le domaine du diagnostic moléculaire, diffuse ce jour le communiqué de presse de sa société mère Advanced Biological Laboratories (ABL) concernant la signature d'un accord de licence mondiale et exclusive avec le prestigieux Institut Pasteur pour l’intégration de la technologie innovante HPV RNA-Seq. Ce test innovant sera produit et commercialisé par ABL Diagnostics au sein de ses solutions diagnostiques et de recherche.