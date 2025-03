ABL DIAGNOSTICS : MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Woippy, le 06 Mars 2025 – 4h00 CEST – ABL DIAGNOSTICS (ISIN : FR001400AHX6 – Mnémonique : ABLD) (la "Société"), annonce avoir procédé en date du 05 mars 2025 au titre du contrat de liquidité signé avec Invest Securities et conformément aux dispositions de l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, à une augmentation des moyens en titres par un apport complémentaire de 25.000 actions ABL DIAGNOSTICS et à une diminution de 30.000 € des moyens cash.





Cette augmentation en titres et cette diminution en cash visent à rééquilibrer les moyens alloués, assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.





Après prise en compte de l’apport de 25.000 titres et de la diminution en cash de 30.000 €, les moyens affectés au contrat de liquidité en date du 05.03.2025 après clôture du marché sont de :



• 24.102 titres



• 86.040,01 € en espèces.





Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 31.12.2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :



• 20.027 titres



• 1.424,10 € en espèces