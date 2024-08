ABL DIAGNOSTICS : INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Paris, le 5 août 2024



INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

(Articles L. 233-8, II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)

Au 1er août 2024, il y a un nombre total d'actions composant le capital de 16 114 656 actions; un Nombre de Droits de vote théoriques (1) de 18 071 751 et de Droits de vote exerçables (2) de 18 053 627.

(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Conformément aux délibérations en date du 23 mars 2022, il est conféré un droit de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire à compter du 23 mars 2022.



A propos de ABL Diagnostics

ABL Diagnostics est spécialisée dans le développement de logiciels de collecte et de traitement des bases de données médicales, de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses (SIDA, hépatites virales et tuberculose) et d'aide à la décision à destination des médecins et des infirmières, des laboratoires de virologie et de microbiologie et des chercheurs s´occupant de patients atteints de maladies chroniques et complexes.

ABL DIAGNOSTICS est coté sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6