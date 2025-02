ABL Diagnostics développera et commercialisera une gamme complète de produits de tests PCR acquis par sa société mère

- ABL Diagnostics va démarrer la production et la commercialisation de nouveaux produits UltraGene basés sur des tests PCR, comme annoncé récemment par ABL Luxembourg



- Ces nouveaux produits UltraGene inclueront une large gamme d'anciens tests de détection des maladies infectieuses marqués CE et des panels syndromiques permettant de distinguer plusieurs infections au moyen d'un seul test. Ces tests détecteront, sans se limiter, les agents pathogènes respiratoires, les parasites des selles, les infections sexuellement transmissibles (IST), les gastro-entérites virales, les infections liées à la fièvre, les éruptions cutanées et les infections infantiles, ainsi que les méningites infectieuses



Woippy, le 4 février 2024, 7h30



ABL Diagnostics a le plaisir de relayer le communiqué de presse de sa société mère Advanced Biological Laboratories (ABL) concernant la signature d'un accord de licence et de transfert de savoir-faire et de droits de propriété intellectuelle liés aux tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel, permettant à la fois des tests singleplex et syndromiques, ciblant des affections telles que les infections respiratoires, la gastro-entérite, la méningite, l'hépatite, les infections des personnes immunodéprimées, les maladies tropicales, les maladies sexuellement transmissibles et les maladies de la petite enfance, et la détection de plus de 100 virus, bactéries, parasites et champignons.