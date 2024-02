ABL Diagnostics désigne un nouveau directeur général.

Woippy (France) – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – ABLD) annonce la désignation du Dr Chalom Sayada, fondateur et CEO de la société Advanced Biological Laboratories (ABL), société-mère d’ABL Diagnostics, comme nouveau directeur général.



Il remplace, à compter du 31 janvier 2024, M. Ronan Boulmé, démissionnaire, qui exerçait le mandat depuis octobre 2021. Ce dernier continue ses fonctions de directeur de la conformité (Qualité et Réglementaire).



A propos de ABL Diagnostics

ABL DIAGNOSTICS conçoit, développe, fabrique, commercialise et supporte en France et à l'international, en direct ou via un réseau de distributeurs exclusifs dans 45 pays, des tests de diagnostic de biologie moléculaire de détection (UltraGene®) et de génotypage par séquençage d’ADN (DeepChek®), pour les maladies infectieuses. Ceux-ci étant le résultat d'un savoir-faire propriétaire acquis au décours des années et des collaborations scientifiques avec des équipes de renom et de protocoles techniques dédiés.



ABL DIAGNOSTICS a particulièrement développé des dispositifs médicaux de génotypage de haute technologie pour les maladies infectieuses chroniques comme le SIDA, les hépatites virales, la tuberculose, et aussi pour le génotypage du SRAS-CoV-2 (Covid-19), ainsi que d’autres cibles virales et bactériennes.