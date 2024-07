ABL DIAGNOSTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") à AllInvest Securities, à la date du 30/06/2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

- 16 140 titres ABL DIAGNOSTICS

- 11 638,07€



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, au 20/04/24, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

- 10 000 titres ABL DIAGNOSTICS

- 30 000 €

NB : Intérêts : 127,43 €.



Sur la période de la mise en place, 20/04/2024, au 30/06/2024, ont été exécutées :

- Achat de 6 203 titres pour un total de 18 681,52 € à travers 154 transactions

- Vente de 63 titres pour un total de 192,16 € à travers 46 transactions.



A propos de ABL Diagnostics

ABL Diagnostics est spécialisée dans le développement de logiciels de collecte et de traitement des bases de données médicales, de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses (SIDA, hépatites virales et tuberculose) et d'aide à la décision à destination des médecins et des infirmières, des laboratoires de virologie et de microbiologie et des chercheurs s´occupant de patients atteints de maladies chroniques et complexes. ABL DIAGNOSTICS est cotée sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6.



Le détail des transactions est donné en annexe.