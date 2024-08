ABL Diagnostics - Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du vendredi 20 septembre 2024 – Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Woippy, le 30 août 2024



ABL Diagnostics informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 20 septembre 2024, à 11 heures, dans les locaux de la société d’avocats De Gaulle Fleurance & Associes sis 9 rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris.



Cette Assemblée est notamment appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023.



L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 16 août 2024.



Cet avis de réunion et l’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de la Société www.abldiagnostics.com.



Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.