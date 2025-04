Abivax: une nomination au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - Abivax annonce la nomination, avec effet immédiat, de Dominik Höchli au sein de son conseil d'administration, auquel il 'apporte plus de vingt ans d'expérience en matière de direction dans l'industrie biopharmaceutique mondiale'.



Dominik Höchli a travaillé 20 ans chez AbbVie/Abbott, où il a occupé les fonctions de vice-président marketing mondial pour l'immunologie et de responsable des affaires médicales mondiales, puis a été CEO par intérim de Catapult Therapeutics de 2021 à 2024.



Il est aussi le fondateur d'Abinode, société de conseil en stratégie pharmaceutique, et siège actuellement au conseil d'administration de Molecular Partners, où il est membre à la fois du comité d'audit et du comité de recherche et développement.





