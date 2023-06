Abivax: un prix décerné pour la récente levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 11:35

(CercleFinance.com) - Abivax a annoncé vendredi avoir été distinguée pour l'augmentation de capital que l'entreprise avait conclue au mois de février auprès d'investisseurs américains et européens.



La société biotechnologique indique avoir avoir reçu, à l'occasion des European Mediscience Awards 2023, le prix 'Capital Market Transaction of the Year Award' qui récompense une transaction sur capital 'significative' dans le secteur de la biotechnologie.



Abivax avait bouclé en février dernier une levée de fonds de 130 millions d'euros qui lui avait permis d'attirer des investisseurs biotech de premier plan, aux Etats-Unis comme en Europe.



Le prix ''Capital Market Transaction of the Year Award' récompense une opération financière en tenant compte du montant des fonds levés, de la performance du cours de l'action et de la qualité des actionnaires souscripteurs.



Abivax, qui mène actuellement un essai clinique global de phase 3 dans la rectocolite hémorragique, affiche un gain en Bourse de presque 160% depuis le début de l'année, soit une capitalisation boursière de 682 millions d'euros.



Le rendez-vous des 'European Mediscience Awards' est la plus grande réunion annuelle d'entreprises privées et cotées en bourse dans le domaine.



Chaque année, ce sont plus de 500 sociétés européennes des sciences de la vie cotées en bourse et privées, ainsi que leurs conseils, analystes, gestionnaires de fonds, commentateurs et pairs qui y assistent.