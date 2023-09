Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: un changement au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses semestriels, Abivax annonce la nomination de Paolo Rampulla en tant que nouveau membre de son conseil d'administration. Il représentera désormais Santé Holdings SRL en remplacement d'Antonio Ligresti, qui quitte le conseil.



Economiste et fiscaliste de formation, Paolo Rampulla a travaillé depuis 2003 en étroite collaboration avec Antonino Ligresti chez Santé Holdings sur tous les dossiers d'investissement réalisés dans l'industrie de la santé et de la MedTech.





