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Abivax soigne la cote, le saumon norvégien prend froid
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 10:33

Les biotech mènent la danse ce matin, avec Abivax et Genmab portées par leurs essais cliniques. Derrière, les brokers remettent du courant dans Siemens Energy et Asker, pendant que les producteurs de saumon norvégiens décrochent. Kering reste coincé dans les doutes sur sa reprise.

Actions en hausse

Abivax ( 26%) : la biotech française s'envole après les résultats positifs de phase 3 de maintenance de l'obéfazimod dans la rectocolite hémorragique réfractaire. Leerink Partners reste à surperformance et relève son objectif de cours de 140 à 148 USD.

Genmab ( 8%) : le laboratoire danois grimpe après des données positives de phase 3 dans le lymphome. L'association avec l'epcoritamab améliore significativement la survie sans progression, un signal clinique fort pour le groupe.

Siemens Energy ( 6%) : le groupe allemand profite d'un double soutien d'analystes. Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif inchangé de 200 EUR, tandis que Bernstein conserve aussi son avis positif et sa cible de 210 EUR.

Nokia ( 4%) : l'équipementier télécoms finlandais profite du soutien de Jefferies, qui reste à l'achat et relève son objectif de cours de 10,70 à 13,80 EUR. Un coup de pouce bienvenu pour un dossier encore en quête de réaccélération.

ASML ( 3%) : reste porté par le grand récit de l'IA : sans machines de lithographie avancées, pas de puces de dernière génération. Le mouvement est renforcé par Aletheia Capital, qui conserve sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours à 2 000 EUR, contre 1 600 EUR.

Schneider Electric ( 3%) : le spécialiste français de la gestion de l'énergie est soutenu par le succès d'une émission obligataire en deux tranches, pour 1,5 MdEUR. L'opération renforce sa flexibilité financière et confirme l'appétit des marchés de dette pour le groupe.

Actions en baisse

Salmar (-5%) et Mowi (-4%) : les salmoniculteurs norvégiens reculent en Bourse à la suite de plusieurs révisions de recommandations. Pareto Securities a notamment abaissé son conseil de "acheter" à "conserver" sur les titres Mowi et Salmar. Dans la foulée, l'objectif de cours est ramené à 200 NOK pour Mowi et à 520 NOK pour Salmar. En parallèle, Mowi cède ses activités de salmoniculture au canada pour 225 MUSD.

AddLife (-4%) : le distributeur médical suédois recule après le changement de ton de SEB Bank. Le broker relève son objectif de 165 à 180 SEK, mais abaisse sa recommandation d'acheter à conserver, jugeant le potentiel désormais plus limité.

Kering (-3%) : le groupe de luxe reste freiné par des avis d'analystes prudents. Citi maintient sa recommandation neutre et abaisse légèrement son objectif de 268 à 266 EUR, signe que les doutes sur la reprise opérationnelle ne sont pas levés, malgré une cible HSBC relevée à 290 EUR.

Persimmon (-3%) : les promoteurs immobiliers britanniques passent sous pression judiciaire. Une action collective doit être lancée au nom d'acheteurs de logements contre sept grands acteurs du secteur, avec jusqu'à 4,5 MdsGBP d'indemnisations potentielles. Persimmon recule, dans le sillage de Barratt Redrow, Berkeley, Taylor Wimpey et Vistry, eux aussi sanctionnés à Londres.

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