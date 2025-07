Abivax: séance historique après des résultats positifs dans la RCH information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 16:40









(Zonebourse.com) - L'action Abivax s'envole dans des volumes particulièrement étoffés mercredi après-midi à la Bourse de Paris, où la société de biotechnologie signe de loin la plus forte hausse du marché parisien après avoir fait état de résultats positifs de phase 3 dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active.



A 16h15, le titre bondit de 545% dans des volumes représentant déjà plus de 18 fois leur moyenne quotidienne sur les quatre dernières séances.



Avec un cours de 57,4 euros, la biotech atteint un plus haut historique depuis son introduction en Bourse, qui remonte à 2015, donnant une capitalisation boursière de plus de 3,6 milliards d'euros.



Dans un communiqué publié hier soir, Abivax indique que les résultats de deux essais cliniques ayant inclus 1275 patients provenant de plus de

600 centres d'essais cliniques répartis dans 36 pays ont démontré que son comprimé expérimental obefazimod répondait au critère d'évaluation principal de la FDA, à savoir la rémission clinique au bout de huit semaines dans une posologie de 50 mg une fois par jour.



Suite à ces résultats prometteurs, l'entreprise dit préparer le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA dans le courant du deuxième semestre 2026.



Dans une note de réaction, les analystes de Morgan Stanley indiquent avoir revu leurs estimations sur la société dans le sillage des ces informations, ce qui les conduit à relever leur recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 12 à 71 dollars pour ce qui concerne l'ADR coté à New York.



Le bureau d'études explique désormais voir une probabilité de succès dans la maladie de Crohn, une pathologie proche de la RCH, de 80% contre 60% précédemment pour des ventes attendues autour de 900 millions de dollars par an dans cette indication, en plus des 2,2 milliards de dollars anticipés dans la RCH.



Avec une valorisation de quelque 3,6 milliards d'euros, Abivax fait maintenant quasiment jeu égal avec Vivendi (3,7 milliards d'euros) et dépasse désormais des sociétés de la taille de Verallia (3,4 milliards d'euros) ou de JCDecaux (3,3 milliards).





