 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax s'envole alors qu'un autre rapport médiatique alimente les rumeurs de fusion et d'acquisition
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 09:57

** Les actions du spécialiste français des maladies inflammatoires Abivax ABVX.PA augmentent de 6 %, réduisant les gains antérieurs d'environ 8 %; les analystes relient la hausse d'un titre généralement volatile à un autre rapport médiatique qui alimente les discussions sur les fusions et acquisitions

** Les analystes de Kepler Chevreux et ODDO BHF lient la hausse à un rapport de La Lettre selon lequel le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca AZN.L a offert environ 176 euros ($205,85) par action Abivax à la fin de 2025

** Abivax a récemment fait l'objet d'un nombre croissant de discussions sur les fusions et acquisitions ** La Lettre a précédemment rapporté que le rival Eli Lilly

LLY.N préparait une offre de 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars), mais le ministère français des Finances a déclaré qu'il n'avait pas reçu de demande formelle d'approbation d'investissement

** AstraZeneca et Abivax n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire

(1 dollar = 0,8550 euro)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

ABIVAX
106,400 EUR Euronext Paris +5,35%
ASTRAZENECA
13 517,000 GBX LSE -2,69%
ELI LILLY & CO
1 038,660 USD NYSE +0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank