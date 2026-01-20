Abivax s'envole alors qu'un autre rapport médiatique alimente les rumeurs de fusion et d'acquisition

** Les actions du spécialiste français des maladies inflammatoires Abivax ABVX.PA augmentent de 6 %, réduisant les gains antérieurs d'environ 8 %; les analystes relient la hausse d'un titre généralement volatile à un autre rapport médiatique qui alimente les discussions sur les fusions et acquisitions

** Les analystes de Kepler Chevreux et ODDO BHF lient la hausse à un rapport de La Lettre selon lequel le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca AZN.L a offert environ 176 euros ($205,85) par action Abivax à la fin de 2025

** Abivax a récemment fait l'objet d'un nombre croissant de discussions sur les fusions et acquisitions ** La Lettre a précédemment rapporté que le rival Eli Lilly

LLY.N préparait une offre de 15 milliards d'euros (17,5 milliards de dollars), mais le ministère français des Finances a déclaré qu'il n'avait pas reçu de demande formelle d'approbation d'investissement

** AstraZeneca et Abivax n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire

(1 dollar = 0,8550 euro)

