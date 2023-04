Communiqué de presse ABIVAX



Résultats annuels 2022 et point d'avancement sur l'activité.



Les premières inclusions de patients dans le programme pivotal global de phase 3 avec obefazimod (programme ABTECT) dans la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère avancent comme prévu



Abivax rapporte des résultats prometteurs de son étude de maintenance de phase 2b avec un taux de rémission clinique de 52,5% chez des patients atteints de RCH, après deux ans d’administration orale quotidienne de 50 mg d’obefazimod (Analyse ITT)



Accord de l’agence réglementaire américaine (FDA) et de l’agence réglementaire européenne (EMA) pour le plan de développement pédiatrique initial d’obefazimod chez les enfants de 2 à 17 ans atteints de RCH



Publication des articles scientifiques dans des revues à comité de lecture « The Lancet Gastroenterology & Hepatology » et « Clinical and Translational Gastroenterology » soulignant la capacité d’obefazimod à traiter des patients atteints de RCH modérée à sévère ainsi que son nouveau mécanisme d’action



Nominations de Marc de Garidel en tant que nouveau Directeur Général et Président par intérim du Conseil d’Administration, du Dr. Sheldon Sloan, M. Bioethics, comme nouveau Directeur Médical et de Michael Ferguson en tant que nouveau Directeur Commercial